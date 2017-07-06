شاهد: ميركل والرئيس الصيني يفتتحان حديقة الباندا في برلين

حضر الرئيس الصيني الزائر شي جين بينغ والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأربعاء، الافتتاح الرسمي لحديقة الباندا في حديقة حيوان برلين.

ولقى الرئيس الصيني وعقيلته بنغ لي يوان ترحيبًا حارًا من المستشارة الألمانية فور وصولهما إلى حديقة الحيوان، وسارا سويًا إلى حديقة الباندا في ممر زُين بالمصابيح الحمراء.

وخلال مراسم الافتتاح، قال شي إنه مسرور لرؤية زوجي الباندا منغ منغ وجياو تشينغ، وهما من مقاطعة سيتشوان الصينية، وقد ظهرا لأول مرة للجمهور الألماني وأصبح لديهما بيت جميل وجديد هنا.

وقال "إن من المهم للغاية إعادة بدء التعاون الصيني الألماني في حماية وأبحاث الباندا العملاقة بمناسبة الذكرى الـ45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، حسبما ذكرت وكالة (شينخوا) الصينية الرسمية.

وعبر شي عن أمله في أن يكون منغ منغ وجياو تشينغ سفيرين جديدين يعززان الصداقة بين شعبي البلدين، وقدم الشكر للخبراء الصينيين والألمان وطاقم العاملين على عملهم الجاد.

أما ميركل فقالت إن الشعب الألماني بذل جهودا كبيرة لتوفير مسكن مناسب لدبي الباندا اللذين طال انتظارهما .

وقالت ميركل إن وصول هذين المبعوثين المتميزين يظهر التنمية الجديدة في العلاقات الصينية الألمانية، وأضافت أن ألمانيا ستستغل تلك الفرصة لتعزيز التبادلات الثقافية والشعبية مع الصين.

تعنى كلمة منغ منغ بالصينية "الحلم الجميل أو الحلو" وهي أنثي الدب ويبلغ عمرها 4 سنوات بينما تعنى كلمة جياو شينغ "العزيز أو المحبوب" باللغة الصينية وهى للدب الذكر الذى يبلغ من العمر 7 سنوات.

وقد أرسل منغ منغ وجياو تشينغ إلى ألمانيا وفقا لبرنامج حماية وتربية الباندا الذى يدوم 15 عاما، وهذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها منح دببة الباندا أو إعارتها لألمانيا.

وكان آخر دب باندا في برلين هو باو باو الذي أرسل إلى برلين في عام 1980 هدية من الصين لألمانيا، ومات الدب في 2012.

وبدءا من غد الخميس سيتمكن زوار حديقة حيوان برلين من رؤية الدبين في الحديقة التي تبلغ مساحتها 5500 متر مربع.