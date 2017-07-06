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شاهد: "مسيرة بيضاء" لدعم منتجات الألبان الطازجة

6/7/2017

شارك مزارعو الألبان ومربو الماشية والمنتجون في بيرو، الأربعاء في "مسيرة بيضاء" بالعاصمة ليما، أطلقوا عليها اسم "منتجات اللبن الخالص"، للترويج لمنتجات من الحليب الطبيعي الطازج.

جاءت المسيرة لمطالبة الرئيس البيروفي بيدرو بابلو كوسينسكي سن قانون أقره الكونغرس يحظر استخدام واستيراد الحليب المجفف في صناعة الألبان ليحل محله الحليب الطبيعي الطازج ومنتجات اللبن الخالص التي يتم تسويقها حتى الآن.

وقال مشرعون الذين شاركوا في التجمع في ليما إن مشروع القانون قد وافق عليه الكونغرس بالفعل، بيد أن الأمر يرجع إلى كوتشينسكي ليصبح قانونًا.

وقال عضو الكونغرس يونى ليسكانو إن خلط الحليب الطازج مع الحليب المجفف يقلل من قيمته الغذائية.

وقال المنظمون إن أكثر من 3 آلاف لتر من الحليب تم توزيعها على أفراد الشعب الذين حضروا التجمع، وظهر فيه بورفيون يشربون عبوات الحليب الطازجة التي حُلبت للتو من أبقار شاركتهم المسيرة.

وجاءت المسيرة بعد ورود أنباء الشهر الماضي أن الفريق غلوريا، واحدة من أكثر الشركات ظهور بيرو سمعة ومنتجات الألبان وتسويقها من الحليب الطازج كانت في الواقع خليط من حليب البقر مع الدهون النباتية الضارة وغيرها من المنتجات.

وينتج المزارعون في بيرو أكثر من 5 ملايين لتر من الحليب يوميًا، ولكن صناعة منتجات الألبان الخالصة بالكاد تستهلك نصف الكمية، حسبما ذكر أحد المربيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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