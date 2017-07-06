شاهد: مدرب لياقة بدنية يكسر الرقم القياسي بأطول تدريب عنيف

حطم مدرب اللياقة البدنية الأكثر شهرة على إنستغرام، الرقم القياسي العالمي، الأربعاء، لأكبر دورة تدريب متواتر عالي الكثافة أو تمرين المراحل عالية الشدة المعرف بـ"HIIT".

وانضم جو ويكس، المعروف لملايين من أتباعه على الانترنت باسم "المدرب الفذ" و"عالم التغذية"، لآلاف الأشخاص في الجلسة التي عقدت خلال "عرض باركليز للوقت الصيفي البريطاني"، وهي سلسلة حفلات سنوية في هايد بارك في لندن.

و"HIIT" هي أسلوب لياقة جديد يجعلك تقوم بمجموعة من التمارين الرياضية في أقل وقت ولكن بمضاعفة المجهود، حيث الاعتماد على كثافة عالية للتدريب، مع توفير الوقت على التحمل يتخلله فواصل انتعاش قصيرة جدًا.

ويعتبر النظام التدريبي "HIIT" أسرع وأقوى تمرين لحرق الدهون وفقدان السعرات الحرارية والحصول على جسد ممشوق ومتناسق وصحي أيضًا، فضلًا عن بناء العضلات وتعزيز القدرة على التحمل.

ومن بين الحشد الضخم المكون من 3804 أشخاص، استطاع جو كسر الرقم القياسي السابق بين 100 منافس كان عليهم أن يمارسوا "HIIT" باستمرار لأكثر من 30 دقيقة.