شاهد: شاب مصري يُشَيّد معالم شهيرة بأوراق "الكوتشينة"

يقضي المصري أحمد حسن رفاعي ساعات طوال في صنع بنايات من أوراق اللعب "الكوتشينة"، تُهدم في ثوان معدودة، ويحلم بافتتاح متحف يعرض فيه إبداعاته المعقدة والهشة في آن واحد.

ولا يصنع رفاعي، وهو طالب في كلية الحقوق، بيوتا فقط من أوراق اللعب لكنه يشيد كذلك نماذج لقصور وكنائس يستغرق بناء بعضها منه أياما.

وقال رفاعي إنه يحب تشييد هذه النماذج بشدة، مشيرا إلى أنه يحب الفن والأشكال الهندسية بشكل خاص، وإنه استطاع توظيف أوراق اللعب لإشباع هذا الشغف.

ويمارس رفاعي (20 عاما) هذه الهواية منذ عشر سنوات ويأمل أن يُسجل اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وهو أمر إن حدث سيجلب له إشادة من شأنها أن تساعده على تحقيق طموحه الشاهق وافتتاح متحف يأمل أن يشيده من أوراق اللعب أيضا.

وحول أكبر عمل شيده من أوراق اللعب قال رفاعي إن أكبر نموذج قام بتشييده كان اسمه كنيسة لوسيندا، واستغرق منه 100 ساعة بسبب كثرة تفاصيله.

ولوسيندا طفلة قُتلت في تفجيرات استهدفت في الآونة الأخيرة مسيحيين في مصر.

وأقام رفاعي من أوراق اللعب آثارا من مبنى الكونغرس الأمريكي (كابيتول هيل) في واشنطن وحتى كنائس تعود لعصر النهضة في أوربا.