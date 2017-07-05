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شاهد: بيرو ترمم وجه أول زعيمة للبلاد في العصور القديمة

5/7/2017

تمكن العلماء في بيرو، من ترميم وجه زعيمة كانت تحكم البلاد في العصور القديمة، وتوفيت قبل حوالي 1700 سنة ودفنت مع أسلحتها وحليها، وذلك باستخدام تقنيات حديثة.

وقال وزير الثقافة في بيرو، سلفادور ديل سولار الثلاثاء في ليما إن العلماء قاموا بترميم ملامح وجه المرأة، التي يعتقد أنها كانت أول زعيمة تحكم البلاد، باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

وكانت هذه المرأة جزءا من "حضارة "الموتشي " التي ازدهرت شمال بيرو وتوفيت عن عمر يتراوح ما بين ال 20 وال 25 عاما.

ويعود تاريخ "السيدة كاو" وهو الاسم الذى تعرف به المومياء الخاصة بالملكة الحاكمة، إلى عام 400 ميلادي تقريبا وعثر عليها في شمال غرب البلاد في أيار/مايو 2005.

ويعتقد أن الحاكمة توفيت قبل حوالي 1700 سنة، بعد أن حكمت على وادي الصحراء في بيرو القديمة حيث دفن جسم الموشوم برسوم متقنة مع الأسلحة والتيجان والنحاس المطلي بالذهب.
ويمكن الآن مشاهدة الحاكمة السابقة الشهيرة "السيدة تساو " بملامح أقرب إلى صورتها الأصلية والذي كشف عنه مسؤولو الثقافة وعلماء الآثار في ليما.
وباستخدام تكنولوجيا التصوير ثلاثي الأبعاد والطب الشرعي الأثري على أساس هيكل جمجمة السيدة تساو والبحوث الأثنوغرافية والتي استغرقت عشرة أشهر، استطاع العلماء تكوين نسخة مماثلة لوجّه الحاكمة.

وقبل الاكتشاف، كان يعتقد أن الرجال فقط يحتلون منصب الزعامة في بيرو القديمة ، غير أن السيدة تساو حطمت هذا الاعتقاد بأن الحكم في هذه المملكة القديمة، لأناس استوطنوا "وادي تشيكاما" من حوالي 100-700، كان" أبويأ " بعد اكتشافها في عام 2005.

وقد تم العثور على العديد من المومياوات الإناث الأخرى في القبور مع أشياء تدل على مكانتها السياسية الدينية العالية.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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