شاهد: ظاهرة طبيعية نادرة الحدوث في الصين

شهدت مقاطعة هيلونغيانغ شمال شرق الصين ظاهرة مائية نادرة الحدوث أبهرت السكان والسائحين على السواء.

وأظهرت مقاطع مصورة، التقطها عدد من مشاهدي الظاهرة، سحابة أسطوانية الشكل تشبه النفق فوق أحد الأنهار بمنطقة يانوداو. وبحسب شهود عيان فقد ظلت هذه السحابة تدور وهي تتحرك وتسحب المياه من النهر.

ونادرا ما تظهر الأعاصير في شمال شرق الصين، ما يجعل هذه الظاهرة أكثر ندرة.

ووفقا لمحطة الأرصاد في المنطقة، فهذه هي المرة الأولى التي يشاهد فيها سكان المنطقة هذه الظاهرة.

وقال وانغ ينغجيان، مدير محطة الأرصاد في المنطقة: "عامود المياه هو نوع من الأعاصير التي تظهر أحيانا فوق المياه الدافئة. ولا يمكن أن يتشكل إلا عبر حمل حراري شديد… إنها ظاهرة نادرة".