شاهد: انفجار مروع في حديقة ببريطانيا

شاهد: أظهرت لقطات أعلنتها دائرة الإطفاء في بريطانيا (الثلاثاء) انفجارا في غرفة بإحدى الحدائق بمنطقة ويست يوركشاير.

وأدى الانفجار، الذي التقطته كاميرا مراقبة، إلى تدمير الغرفة بشكل كامل، حيث تطايرت جدران الغرفة واشتعلت النيران في مكوناتها.

وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ في ويست يوركشاير إن الحادث ربما كان ناتجا عن اشتعال شرر من مصباح فلورسنت مع بخار بنزين متصاعد من حاويات بنزين أو ماكينات بالحديقة.

وأوضحت الهيئة أن شدة الانفجار والدمار الناتج عنه أدت إلى صعوبة تحديد سبب الانفجار.

ولم تعلن الهيئة وقوع أي إصابات أو ضحايا نتيجة للانفجار.