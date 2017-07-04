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منوعات|أفغانستان

شاهد: أفغانيات يشاركن في مسابقة روبوت عالمية عبر سكايب

4/7/2017

استعدت فتيات فريق أفغانستان للمشاركة في أول أولمبياد عالمي للروبوت يُقام بالعاصمة الأمريكية واشنطن عبر خدمة سكايب على الإنترنت بعد رفض دخولهن للولايات المتحدة.

وبدأ فريق الإناث، والذي يتألف من 6 فتيات من إقليم هرات غرب البلاد، الانتظام في دراسة الروبوتات في يناير/كانون الثاني، وصنعن روبوتا خاصا بهن في أسبوعين، وهو أول روبوت يصنعه فريق إناث في أفغانستان.

واضطرت الفتيات إلى السفر لمسافة 800 كيلومتر للوصول للسفارة الأمريكية في كابول، لكنهن تم إبلاغهن برفض طلباتهن للحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة.

وقالت الفتيات إنهن شعرن بالإحباط، واعتبرن رفض منحهن تأشيرات أمرا مهينا لبلدهن.

وتم شحن الروبوت الذي صنعه فريق الإناث للولايات المتحدة للمشاركة في البطولة الأولى للتحدي العالمي بواشنطن بين 16 و18 يوليو/تموز.

وسينضم الفريق للمسابقة من خلال خدمة الاتصالات الهاتفية والفيديو عبر الإنترنت "سكايب".

وتعد أفغانستان واحدة من أصعب الأماكن في العالم بالنسبة لحصول النساء على حقهن في التعليم أو العمل خارج البيت.

المصدر : رويترز
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