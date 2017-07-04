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"الحزام الناري" يزيد احتمال حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية

الإصابة بالحزام الناري قد تزيد احتمال حدوث أزمة قلبية
الإصابة بالحزام الناري قد تزيد احتمال حدوث أزمة قلبية
4/7/2017

قال باحثون كوريون جنوبيون، إن الإصابة بمرض الحزام الناري قد تزيد احتمال الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية أو تسبب مشكلات أخرى للقلب بنسبة 40%.

لكن الدكتور سونغ هان كيم من مركز "أسان الطبي" في سول ومعد الدراسة قال في رسالة بالبريد الإلكتروني إن التطعيم يمكن أن يساعد في منع الإصابة بالحزام الناري الذي يسببه الهربس النطاقي، وهو نفس الفيروس الذي يؤدي إلى الجدري.

وقام كيم وزملاؤه بتحليل السجلات الطبية لأكثر من 23 ألفا من مرضى الحزام الناري في الفترة بين عامي 2003 و2013 ومقارنتها بالعدد نفسه من المرضى الذين لم يصابوا بذلك المرض.

ووجدت الدراسة التي نشرت بالدورية الأمريكية لأمراض القلب ،أن الذين أصيبوا بالمرض هم على الأرجح من النساء ولديهم العوامل الشائعة التي تزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكولسترول والسكري وغيرها من العوامل المرتبطة بالتقدم في العمر.

 وبعد الوضع في الاعتبار هذه العوامل وغيرها من التي قد تزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب وجد الباحثون أن الإصابة بالحزام الناري كانت مرتبطة بزيادة احتمال حدوث مشكلات بالقلب نسبتها 41 %. 

وبزيادة نسبتها 35 % في احتمال الإصابة بسكتة دماغية وبزيادة 59 بالمئة في احتمال الإصابة بأزمة قلبية. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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