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نصائح لاصطحاب الحيوانات الأليفة في السفر

31/7/2017

لا تعد العطلة سعيدة للكثيرين إذا لم يكن حيوانهم الأليف بصحبتهم. واستنادا إلى المقصد الذي سيتوجهون إليه سواء كان داخل أوربا أو في مكان آخر من العالم

يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص على دراية بالقواعد المنظمة لاصطحاب الحيوانات. 

وتدرج وزارة الأغذية والزراعية الألمانية بعض أكثر المعلومات أهمية بشأن السفر مع الحيوانات بالنسبة للرحلات داخل الاتحاد الأوربي، فإن الكلاب والقطط والقوارض تحتاج إلى شهادة حيوانات أليفة منزلية أوربية. وهذه تشمل، بين أشياء أخرى، الرقم التسجيلي للحيوان وإثبات التطعيم ضد داء الكلب. ويمكن لأي طبيب بيطري مرخص إصدار مثل هذه الشهادة. 

 وأقصى عدد للحيوانات المسموح للشخص باصطحابه هو خمسة كلاب، وقطط، وقوارض- في السفريات. فقد تكون الحيوانات الأليفة غير معدة لأن تغير صاحبها خلال السفرية.   

أما خارج الاتحاد الأوربي، فإن القواعد أكثر تنوعا، بما في ذلك اللوائح بشأن إبقاء الحيوان مرتديا السلسلة أو الكمامة. وليس لدى أصحاب الحيوانات الأليفة سوى التعرف بدقة على قواعد البلد قبل دخولها. ويمكن الحصول على مثل هذه المعلومات من سفارة الدولة وكذلك مكتب الاستعلام السياحي.  

وقبل بدء العطلة، ينبغي على أصحاب الحيوانات الأليفة توضيح أيضا ما إذا كانت سياسات التأمين على السفر والتأمين للتعويض عن الأضرار الخاصة بالمسافر تنطبق أيضا على حيواناتهم الأليفة.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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