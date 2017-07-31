شاهد: باحثون مغاربة يصممون آلة لاستخلاص سم العقرب

قال باحثون في جامعة الحسن الثاني في المغرب إنهم طوروا طريقة أكثر أمانا لاستخلاص السم من واحد من أخطر المخلوقات في العالم وأشدها فتكا.

وقام فريق البحث في الجامعة بتطوير إنسان آلي "روبوت" لاحتلاب السم من العقرب وهو عبارة عن جهاز محمول صغير يمكنه استخلاص السم بأمان وبسرعة أكبر بكثير من الطريقة اليدوية.

ويقبض الروبوت، الذي يتم التحكم فيه عن بعد ويُطلق عليه على ذيل العقرب ويستخدم الكهرباء لتحفيز الغدد المسؤولة عن السم لإطلاق عصارتها القاتلة والتي يتم تخزينها بعد ذلك بأمان.

كما تسمح الآلة باستخلاص كميات أكبر من السم، الذي يُمكن استخراجه من أربعة عقارب في وقت واحد.

وقال فريق البحث إنه درس كل أنواع العقارب لتحديد الجهد الكهربائي المناسب لاستخراج السم دون الإضرار بالعقرب.

وأوضح الفريق أن الجهاز، الذي تم العمل عليه لنحو عامين، يمكنه استخراج السموم من نحو 150 عقربا في اليوم بدلا من عشرة عقارب كما كان يتم في الماضي.

وينتظر الفريق الحصول على الموافقة على براءة الاختراع وبدء إنتاج الآلة على نطاق واسع.

ويقول الباحثون إن العمل القائم على استخلاص سم العقارب يمكن أن يكون مربحا. وأوضحوا أن الغرام الواحد من السم يمكن يصل سعره إلى 8000 دولار أمريكي مع وصول سعر السم المستخلص من العقارب الأكثر ندرة إلى 12 ألف دولار للغرام.