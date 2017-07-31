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منوعات|ألمانيا

شاهد: إنقاذ مثير لركاب عربة "تلفريك" بألمانيا

31/7/2017

نفذت خدمات الطوارئ بألمانيا عملية إنقاذ مثيرة لمجموعة من الناس حوصروا في عربات الكابل المعلقة والمعروفة باسم الـ"تلفريك"، فوق نهر الراين يوم الأحد.

وتقطعت السبل بأكثر من 100 شخص، بعد أن خرجت إحدى عربات التلفريك عن كابلها في إحدى البنايات.

وكانت 32 عربة تعمل عند وقوع الحادث في كولنر سيلبان (تلفريك كولونيا) الذي يمتد فوق نهر الراين.

واستعانت خدمات الطوارئ برافعات متحركة لإنقاذ المحاصرين في العربات ومن بينهم أطفال صغار.

وتمكنت خدمات الطوارئ من إنقاذ جميع الركاب والوصول بهم إلى أماكن آمنة ، حيث تم إنزال الركاب من العربات عبر النهر عن طريق الحبال، .

ولم يعرف بعد ما سبب انحراف السيارة عن مسارها.

المصدر : رويترز
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