اكتشاف يُمكنك من شحن بطارية الهاتف في ثوان معدودة

قال باحثون أمريكيون، إنهم اكتشفوا مادة وصفوها بالـ"خارقة"، ستتيح شحن بطاريات السيارات والحواسب والهواتف النقالة في ثوانٍ معدودة.

وأوضح الباحثون بجامعة دريكسيل الأمريكية، أن المادة الجديدة تدعى "مكسين" (MXenes)، ونشروا تفاصيل أبحاثهم حولها، اليوم الاثنين، عبر موقع الجامعة على الإنترنت.

وقال البروفسور يوري جوجوتسي، قائد فريق البحث، إن "المادة الجديدة ستتيح لنا شحن بطاريات السيارات والحواسب والهواتف النقالة بمعدل أعلى بكثير، ربما ثوانٍ أو دقائق بدلًا من ساعات".

من جهتها، أوضحت ماريا لوكاتسكايا، الباحثة في الفريق، أن "بنية القطب المثالي تساعد على انتقال الشحنات إلى المنافذ عبر مسارات متعددة عالية السرعة كالطرق السريعة، بدلًا من أن تسلك طريقًا واحدًا".

وأضافت أن "المادة الجديدة تحقق هذه المعادلة، ما يتيح لنا شحنًا سريعًا للبطاريات خلال عدة ثوان أو أقل".

وعن تركيبة هذه المادة، قال الباحثون إن التركيب الثنائي لـ"مكسين" يجعلها مثالية لتكوين البطارية، حيث تجمع بين الهيدروجين الهلامي ومكونات المعادن المؤكسدة، ما يسمح لها أن تكون كثيفة إلى درجة كافية للحماية من الإشعاع والمياه.

وأضاف الباحثون أن مادة "مكسين" لن تكون متاحة تجاريًا ولن تدمج بالتقنية الحالية قبل 3 أعوام، إذ تعد أحد المواد الخارقة القادرة على تغيير طريقة إنشاء تقنيات بمستويات الـ"نانو" (تقنية الجزيئات متناهية الصغر) وقد يكون لها تطبيقات كبيرة على كل المستويات.