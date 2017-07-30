شاهد: حريق يلتهم مهرجانا موسيقيا في إسبانيا

أجلت السلطات الإسبانية نحو 22 ألف شخص من مهرجان للموسيقى في وقت متأخر يوم السبت إثر اشتعال منصة مهرجان موسيقى الكترونية قرب برشلونة شمال شرق إسبانيا.

وقال رجال الإطفاء في موقع مهرجان "تومورولاند" في "سانتا كولوما دي غرامينيت"، إنهم أخمدوا الحريق الذي لم يتسبب بإصابات.

وأضاف رجال الإطفاء في بيان إنه تم إجلاء ما مجموعه 22143 شخصا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية نشرها هواة على مواقع التواصل الاجتماعي نيرانا تجتاح جزءا من المنصة ودخانا أسود وأشخاصا مشاركين في المهرجان يفرون من المكان.

وقال منظمو المهرجان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الحريق سببه مشاكل فنية.

ويقام مهرجان "تومورولاند" للموسيقى الإلكترونية والرقص في الهواء الطلق، وكانت بلجيكا تستضيف المهرجان على مدى السنوات الـ12 الماضية.

وفي العام الجاري، نظمت سلسلة من المهرجانات ذات الصلة في بلدان أخرى، بما فيها إسبانيا.