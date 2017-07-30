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منوعات|إسبانيا

شاهد: اندلاع حريق أثناء مهرجان للموسيقى في إسبانيا

30/7/2017

أجلت خدمات الطوارئ في إسبانيا أكثر من 20 ألفا من مهرجان "أرض الغد" الموسيقى بعد اندلاع حريق على المنصة الرئيسية مساء أمس السبت 29 من يوليو/ تموز.

وقالت فرقة الإطفاء على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الحريق الذي نشب أثناء عرض للألعاب النارية جرى إخماده قبل منتصف الليلة الماضية.

وأظهر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي نشوب الحريق في المنصة الرئيسية وأدخنة كثيفة متصاعدة.

ويقام المهرجان في منطقة سانتا كولوما دي غرامينيت في شمال برشلونة وهي المرة الأولى التي تستضيفه إسبانيا إذ كان يقام عادة في بلجيكا.

المصدر : رويترز
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