الهند تضبط هيروين بأكثر من 500 مليون دولار

ضبطت قوات خفر السواحل الهندية اليوم الأحد 1500 كيلوجرام من الهيروين تبلغ قيمتها حوالي546 مليون دولار من سفينة تجارية، ووصفتها بأكبر عملية نقل مخدرات كشفوا عنها على الإطلاق.

واعترض خفر السواحل السفينة، التي كانت تنقل المخدرات قبالة سواحل ولاية غوجارات غربي البلاد، أمس السبت، وأحضرتها إلى مدينة بوربندر الساحلية.

وقال أبهيشيك ماتيمان، المتحدث باسم وزارة الدفاع، من مدينة أحمد أباد أكبر مدن الولاية إنه: "تم اعتراض طريق السفينة، بعدما تلقت قوات خفر السواحل معلومات وتحذيرات سرية من وكالات استخبارات. وتقول قوات خفر السواحل إن هذه أكبر شحنة نقل مخدرات يتم ضبطها في البلاد إلى اليوم".

وجرى احتجاز عدد من أفراد طاقم السفينة لاستجوابهم بينما تجري قوات خفر السواحل والشرطة ووكالات أخرى تحقيقا مشتركا في الواقعة.

ويعرف عن الهند منذ مدة طويلة أنها طريق يستخدمه مهربو المخدرات لنقل الهيروين والكوكايين والمورفين من أفغانستان وباكستان وميانمار ونيبال إلى باقي العالم.