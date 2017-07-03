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منوعات|أستراليا

شاهد: كلب يمنح آخر دمه وينقذ حياته

3/7/2017

كما أن هناك مانحين ومتبرعين من البشر، فهناك أيضًا حيوانات أليفة مانحة تعطي هدية الحياة لغيرهم، وهذا ما حدث في أستراليا، حيث تبرع أحد الكلاب لآخر بالدم لإنقاذ حياته.

وعلى ما يبدو أن الكلبين ترابطا معًا بعدما أصبح دمهما واحدًا في رابطة خاصة، ففي أول لقاء بينهما بعد التبرع بالدم، بدت الألفة واضحة جدًا بين الكلب المانح "رو" البالغ من العمر عامين وبين "ألو" الكلب المتبرع بالدم.

وتقول ديان دافيدسون، مالكة ألو، إن التبرع بالدم جعل منح فرصة لكلبها للبقاء على قيد الحياة بعد إجرائه عملية جراحية.

وتماما مثل البشر، فإن الكلاب يمكن أن تكون من المتبرعين بالدم بل هناك ارتفاع في الطلب عليها، ويتم حفظها في بنك الدم لتصبح جاهزة للاستخدام، إذا يعتمد عليها الأطباء في حالات الطوارئ.

وتقول طبيبة الطوارئ، تاليتا هومباس "أنت بحاجة إلى الدم وتحتاج إليه بسرعة، وبالتالي إذا لم يكن لديك الوقت للحصول على مانح فهناك مشكلة كبيرة، وبالتالي فأنت بحاجة لتخزينه في بنك الدم لوقت الحاجة".

وفي الوقت الحاضر يتبرع حوالي 35 كلبًا أليفًا  بالدم بانتظام في خدمات الطوارئ البيطرية في العاصمة الأسترالية "كانبرا".

وتقول هومباس: "التبرع سريع جدا، ويستغرق حوالي خمس إلى عشر دقائق، ثم بعد ذلك عادة ما نضع للمتبرع سوائل تعوضه الدم المفقود".

وهم الآن يتطلعون إلى توسيع خدماتهم "المنقذة للحياة" إلى القطط.

وأضافت هومباس: "لا أعتقد أن هناك العديد من بنوك الدم للقطط أنشئت في أستراليا".

وأردفت: "أعتقد أن حلمنا على المدى الطويل هو أن يكون لدينا بنك دم للحيوانات يعمل بشكل كامل يجعل دم الكلاب والقطط متاحا على حد سواء، للعيادات البيطرية الأخرى في المنطقة".

من جانبها قالت بيلا ماكغراث، مالكة الكلب المانح "رو"، إن قرار الاشتراك كمانح أمر سهل، فيما عبرت مالكة "ألو" باكية، عن امتنانها لـ"رو" الذي أنقذ حياة كلبها.

المصدر : أسوشيتد برس
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