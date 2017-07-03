شاهد: كفيف كاميروني يتحدى الصعاب ويصبح صحفيًا

فقد الصحفي الإذاعي الكاميروني جان-باسكال سومب لينغوم بصره في عام 1988 بعد معاناة من الحصبة في سن الثامنة.

ويقول لينغوم (37 عامًا) إنه كان من الصعب في البداية قبول حالته، لكنه في نهاية المطاف أصبح عازمًا على التركيز على قدراته بدلًا من قيوده.

ولينغوم واحد من عدد قليل من الصحفيين المكفوفين في البلاد، يقدم الأخبار وقصص الشؤون الجارية في إذاعة وتلفزيون الدولة.

وقال لينغوم: "العمل في الصحافة يتيح لك إمكانية أن تظهر للناس ما يمكنك القيام به، وكثير من الناس سوف يحكم عليك من خلال عملك أو بسببه، لذلك اعتقدت أنه كان من الأفضل بالنسبة لي ممارسة الصحافة، عندما أخذت في الحسبان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ".

ويخرج الصحفي الإذاعي في المهام مع زملائه مستخدما الكتابة بطريقة برايل لإعداد قصصه الخبرية.

ويوجد نحو 150 ألفا من المكفوفين في البلاد، وفقًا لجمعية الكاميرون لطب العيون، لكن معظمهم يفتقرون إلى فرص لتنمية حياتهم المهنية.

وكثيرا ما يعاني المعوقون التجاهل والوصم في المجتمع، لاسيما في مجالات العمل، في حين لا يكاد الآباء يستثمرون في تعليم أطفالهم، الأمر الذي يحرمهم من فرصة العثور على وظائف في المستقبل، ما يجبر الكثيرين على العودة إلى الشوارع، وينتهي بهم المطاف إلى التسول.

ويقول لينغوم إنه يريد أن يرى الأشخاص الذين يعانون من صعوبات جسدية وهم يعملون في أنشطة اقتصادية هادفة، والعمل على ضمان عدم تأثير الإعاقة على أحلامهم.

وقال: "اعتدت على الذهاب إلى تغطيات كثيرة في أماكن قد تكون نائية وسلكت طرقًا وعرة للوصول إليها، لكن الأمر جيد وقد اعتدت عليه، وأستخدم بعض البرامج المساعدة لضعاف البصر في تحرير النصوص".

وتقول مانكا أمبي، زميلة لينغوم في العمل: "معظم الوقت الذي أكتب فيه تقاريري أجده يستمع إلى تلك التقارير قبل أن يذهب على الهواء، وبصرف النظر عن حقيقة أن سومب هو صحفي فإنه أيضا مترجم، وأنت تعرف أننا نعمل في المنطقة الوسطى على وجه التحديد في ياوندي حيث تكون معظم الخطابات والعمل الذي نقوم به باللغة الفرنسية. وفي معظم الأوقات التي واجهت فيها تحديات الحصول على نص مترجم كان هو دائما موجودا ليقوم بالمساعدة".

ويدعو لينغوم إلى برامج تعليمية أكثر شمولًا للمعوقين، كما يطالب الوكالات الحكومية ببذل المزيد من الجهود لمعالجة الوصم والتمييز ضد ذوي الإعاقة في الكاميرون.