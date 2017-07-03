شاهد: عملية إنقاذ مثيرة لرجل مسن اختُطف في إسبانيا

أعلن مسؤولون في الشرطة الإسبانية إنقاذ رجل مسن كان محتجزا لدى عصابة إجرامية في شرق أوربا منذ أسبوعين.

وكانت مجموعة من الرجال، يرتدون سترات واقية مزيفة للشرطة، قد اختطفت الرجل في منتصف يونيو/حزيران الماضي، بينما كان يقود سيارته في بلدة يوريت دي مار الكاتالونية، وهو رجل صربى يحمل الجنسية الهولندية لم تُعلَن هويته.

وكانت عائلة الرجل قد تلقت طلب فدية قدرها 1.5 مليون يورو.

وكانت الشرطة قد رفضت تحديد الموعد الدقيق لعملية الإنقاذ الدرامية والمثيرة التي وقعت في بلدة كاساروبيوس ديل مونتى بالقرب من توليدو.