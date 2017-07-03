البث الحي
منوعات

شاهد: عملية إنقاذ مثيرة لرجل مسن اختُطف في إسبانيا

3/7/2017

أعلن مسؤولون في الشرطة الإسبانية إنقاذ رجل مسن كان محتجزا لدى عصابة إجرامية في شرق أوربا منذ أسبوعين.

وكانت مجموعة من الرجال، يرتدون سترات واقية مزيفة للشرطة، قد اختطفت الرجل في منتصف يونيو/حزيران الماضي، بينما كان يقود سيارته في بلدة يوريت دي مار الكاتالونية، وهو رجل صربى يحمل الجنسية الهولندية لم تُعلَن هويته.

وكانت عائلة الرجل قد تلقت طلب فدية قدرها 1.5 مليون يورو.

وكانت الشرطة قد رفضت تحديد الموعد الدقيق لعملية الإنقاذ الدرامية والمثيرة التي وقعت في بلدة كاساروبيوس ديل مونتى بالقرب من توليدو.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)