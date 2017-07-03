شاهد: رسام قطري يساند أمير بلاده بـ"تميم المجد"

عبر رسام قطري عن مساندته وولائه لأمير بلاده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسط الأزمة بين الدوحة وجيرانها بمنطقة الخليج، عبر رسم رموز وطنية بارزة في بلاده.

ويوضح الرسام القطري أحمد المعاضيد أن معرضه "تميم المجد" وسيلة للتعبير عن ولائه للشيخ تميم في ظل الحصار الذي تتعرض له قطر من السعودية والإمارات والبحرين.

وحظي المعاضيد بأكثر من 50 ألف متابع على موقع إنستغرام بفضل أعماله الفنية التي ينشرها الموقع.

وقال إنه يرسم دائمًا عندما يتفاعل مع حدث ما بحكم عمله على شبكات التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن الأزمة الخليجية أثرت عليه وأراد نقل إحساسه في بورتريه لسمو الأمير كما يراه "تميم المجد".

وأشار إلى أن الصورة تغني عن ألف كلمة وهي المعبر عن مساندته وولائه للأمير وحبه للوطن.

ويضم معرض "تميم المجد" للمعاضيد صورا للأمير وقادة قطريين بينهم مؤسس دولة قطر الشيخ عبد الله.

والفنان الشاب مستخدم شره لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر إبداعاته في القريب والبعيد، كما يستخدم موقعي سنابشات وفيسبوك إلى جانب حسابه على إنستغرام لزيادة جمهوره.

وحقق المعرض شهرة كبيرة لدرجة أنه نال زيارة من شقيقة الأمير الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني يوم 28 يونيو/حزيران.

وأردف المعاضيد: "طبعا سبب انتشار هذه اللوحة، أعتقد لأنها ترجمت الأحاسيس والمشاعر الصادقة في لوحة بسيطة، ونقلت مشاعر الناس كلهم من خلال مشاعري أنا ومشاعر الناس في صورة واحدة".

ومن المقرر أن يستمر المعرض المقام في الدوحة حتى العاشر من سبتمبر/أيلول.