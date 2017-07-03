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شاهد: دراج بريطاني يبدأ جولة حول العالم في 80 يوما

3/7/2017

بدأ الدراج البريطاني مارك بومونت، الأحد، جولة بالدراجة الهوائية حول العالم يسعى لإكمالها خلال 80 يوما فقط، في محاولة لتحطيم الرقم القياسي المسجل في هذا الصدد.

وكان بومونت قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي اعتزامه القيام بدورة حول العالم خلال 80 يوما لتحقيق رقم قياسي عالمي.

وبدأ الدارج جولته من العاصمة الفرنسية باريس في تمام الساعة "0200  بتوقيت غرينتش" ومن المفترض أن يقطع خلالها مسافة 18 ألف ميل (29 ألف كيلومتر).

وستضمن رحلته عبور أوربا من خلال بولندا وروسيا ومنغوليا والصين قبل الانتقال بطائرة إلى بيرث واستئناف الرحلة بالدراجة إلى بريسبان عبر صحاري أستراليا ثم ركوب الدراجة مرة أخرى عبر نيوزيلندا.

كما يعتزم عبور أمريكا الشمالية من ألاسكا إلى شرق كندا وأخيرا يبدأ من مدينة لشبونة الإسبانية رحلة العودة بالدراجة إلى باريس.

ويهدف بومونت إلى قيادة دراجته حوالي 16 ساعة يوميًا.

وتمكن بومونت من القيام بجولة بدراجته حول العالم في 194 يوما في عام 2008، وهو ما يعني أنه يستهدف اختصار زمن رحلته إلى أقل من النصف، وذلك يتطلب بالطبع مضاعفة سرعته.

يشار إلى أن الرقم القياسي للرحلة بالدراجة الهوائية حول العالم مسجل باسم الدراج النيوزيلندي أندرو نيكولسون عام 2015، والذي أنجز جولته خلال 123 يوما.

المصدر : رويترز
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