شاهد: حقيقة منع البنوك البريطانية التعامل بالريال القطري

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حقيقة الأنباء التي تم تداولها خلال الأيام الماضية عن قيام البنوك البريطانية بمنع التعامل بالريال القطري.

ويظهر في الفيديو أحد الأشخاص داخل "رويال بنك سكوتلاند" وهو يسأل إحدى الموظفات داخل البنك عن إمكانية قيامه بإرسال أموال إلى دولة قطر، وأجابت الموظفة بأنه يستطيع إرسال أي أموال إلى قطر أو استقبال أموال منها، وأنه يمكن للمستلم أن يقوم بالحصول على المبلغ بالعملة التي يريد ومنها الريال القطري.

وأوضح الشخص الذي صور الفيديو بأن جميع البنوك البريطانية الرئيسية مازالت تتعامل بالريال القطري دون مشاكل، وأن بعض الشركات التابعة لدول الحصار هي التي منعت التعامل بالريال، لكن ذلك لم يؤثر على العملة القطرية.

وكانت وسائل إعلام خليجية قد ادعت خلال الأيام الماضية أن البنوك البريطانية قد أوقفت التعامل بالريال القطري، ضمن حملتها الإعلامية على دولة قطر.