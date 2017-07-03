شاهد: احتراق حافلة ركاب إثر حادث تصادم بألمانيا وإصابة وفقدان العشرات

قالت الشرطة الألمانية إنها تخشى وفاة عدد من الأشخاص جراء اشتعال النيران في حافلة ركاب تقل 46 راكبًا وسائقين، بعد اصطدامها بشاحنة، صباح الاثنين جنوبي البلاد.

وأدى الحادث إلى إصابة 31 شخصًا، فيما لا يزال هناك 17 آخرون في عداد المفقودين.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إيرين براندنستين "نخشى وفاة هؤلاء الناس جراء الحادث"، مشيرة إلى وجود إصابات بالغة في موقع الحادث بالقرب من مونشبرغ بولاية بافاريا.

وعرضت قناة (إن تي في) الإخبارية الألمانية صورًا للحافلة التي احترقت تمامًا لتتحول إلى هيكل أسود يتصاعد منه الدخان.

وهرعت المروحيات وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإنقاذ المصابين وتم إغلاق الطريق السريع إيه9 في كلا الاتجاهين بسبب الحادث.

وقالت براندنستين إن الحافلة اصطدمت بالشاحنة في نهاية ازدحام مروري، لكنها ليست لديها على الفور معلومات عما حدث لسائق الشاحنة.

وأضافت أنها ليس لديها أي معلومات عن ركاب الحافلة والمكان الذي أتت منه.