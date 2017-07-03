شاهد: أفغانية تدور حول العالم لتشجيع الفتيات على الطيران

وصلت شيستا فايز وهي أفغانية- أمريكية إلى العاصمة المصرية القاهرة المحطة التاسعة في جولتها التي تقوم بها حول العالم بمفردها على متن طائرة صغيرة.

وتقول شيستا إنها تأمل في أن تلهم الفتيات والفتيان وأن تفتح أمامهم آفاقا جديدة في مجالات العلوم والهندسة.

وأسست شيستا، التي ولدت في أفغانستان، منظمة خاصة لتشجيع الفتيات والفتيان على العمل في مجالات التكنولوجيا والرياضيات والطيران.

وبعد هجرتها لأمريكا وهي طفلة أصبحت شيستا، 29 عاما، أول امرأة في عائلتها تلتحق بالجامعة.

وترغب شيستا في أن تتيح منظمتها فرصا لكل من اضطروا للخروج من بلادهم في السنوات الأخيرة، خاصة من يعاني منهم من مشكلات في التأقلم.

وتقوم شيستا بجولة حول العالم تتوقف خلالها في 34 محطة حول العالم، على أن تُستخدم الأموال التي تُجمع أثناء الجولة في توفير منح للأطفال الذين يهتمون بمتابعة تعليمهم في مجالات الهندسة والتكنولوجيا.