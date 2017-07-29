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منوعات|ألمانيا

وجد 22 سبيكة ذهبية وحقيبة نقود تحت شجرة فأرجعها إلى الشرطة!

الشرطة تشيد برجل وجد ثروة في أفقر أحياء برلين وأرجعها
الشرطة تشيد برجل وجد ثروة في أفقر أحياء برلين وأرجعها
29/7/2017

أشادت السلطات الألمانية، بأمانة شخص عثر على مبلغ من المال و22 سبيكة ذهبية، في واحدة من أفقر المناطق في برلين وقام بتسليمها للشرطة.

وقالت السلطات الألمانية الجمعة إن شخصا أمينا عثر على حقيبة بها 3500 يورو (4097 دولارا) و22 سبيكة ذهبية إجمالي وزنها كيلوغرام واحد وتقدر قيمتها بنحو 30 ألف يورو تحت شجرة، وقام بتسليم هذه الثروة الصغيرة إلى شرطة برلين.

وتم العثور على هذه الأموال والذهب أمام بنك بمنطقة "نيوكولن " وهي واحدة من أفقر المناطق في برلين. وقال صاحب الثروة في وقت لاحق للشرطة إنه وضع الحقيبة أسفل الشجرة لحين قفل دراجته لكنه نسيها تماما.

وكتبت الشرطة على تويتر "ما قد تجده تحت شجرة في نيوكولن مذهلا، فقد سلم شخص أمين وجد الحقيبة التي تحتوى على 3500 يورو والذهب إلى مركزنا".

وأوضحت شرطة برلين في وقت لاحق ، أنه تم التوصل إلى صاحب المبلغ، الذي قال إنه وضع "متعلقاته" خلال قيامه بقفل دراجته ثم نسيها ببساطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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