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صينية تغير شكلها لتفادي دين قدره 3.7 مليون دولار

صورة تمثيلية
صورة تمثيلية
29/7/2017

عمدت سيدة صينية إلى تغيير شكلها، بإجراء عملية تجميل، لتفادي ديون شخصية قدرها 25 مليون يوان (3.71 مليون دولار).

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن امرأة عمرها 59 عاما من مدينة ووهان في وسط الصين غيرت شكلها عن طريق جراحة تجميل كي تتفادي ديونها الشخصية التي وصلت لمبلغ 25 مليون يوان (3.71 مليون دولار).

وفي حالة تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الصين بينما تحاول ترسيخ "مجتمع ائتماني" وردت أنباء أن ضباط الشرطة "أصيبوا بالذهول" لدى اعتقالهم المرأة التي فرّت إلى مدينة "شنتشن" في جنوب شرق الصين بعدما أمرت محكمة في ووهان بأن تسدد ديونها.

ونقلت شينخوا عن شرطي قوله "كنا مندهشين للغاية… فقد بدت في الثلاثينات من العمر ومختلفة كثيرا عن الصور التي لدينا".

واعترفت المرأة التي تدعى "تشو ناجوان " باستخدامها بطاقات هوية أشخاص آخرين للسفر في أنحاء البلاد بالقطار، وقالت شينخوا أنها موّلت جراحتها التجميلية مستخدمة بطاقات مصرفية مستعارة.

ومع ذلك ، أصدر ممثلون من أكثر من 300 مدينة صينية إعلانا هذا الشهر يعدون فيه بتوفير مزيد من الائتمان للإنفاق الاستهلاكي في إطار مساعي الدولة لإيجاد مصادر جديدة للنمو الاقتصادي وخفض اعتمادها على الصناعات الثقيلة والاستثمارات في البنية الأساسية التي تحركها الدولة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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