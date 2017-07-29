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شاهد: مركز يوفر "ملاذات آمنة" للأزواج الضجرين من التسوق

29/7/2017

لاقت حجيرات مزودة بألعاب الفيديو، في مركز تجاري بشنغهاي الصينية إقبالا كبيرا لتوفيرها ملاذا للأزواج والأصدقاء الضجرين من التسوق حتى تنتهي الزوجات والصديقات من الشراء.

وذكرت شركة "رووو سمارت تكنولوجي" صاحبة الفكرة إنها دشنت الحجيرات التي تعرف باسم (مان بود) في مركز جلوبال هابور في يونيو /حزيران وأن أكثر من ألف رجل استخدموها منذ ذلك الحين.

ويمكن لمستخدمي (مان بود) الاستلقاء في مقعد أمامه شاشة كبيرة وممارسة ألعاب الفيديو وهم في معزل عن ضوضاء التسوق في الخارج بفضل الجدران الزجاجية الشفافة.

قال "ياو لي " البالغ من العمر 26 عاما بعد استخدام إحدى هذه الحجيرات إنها فكرة جيدة جدا لأن كثيرا من الرجال مثله لا يرغبون هذه الأيام في التسوق مع زوجاتهم.

ومع زيادة إنفاق تجارة التجزئة 10% أخرى في الربع الثاني من 2017 قد يكون هناك طلب ضخم على منشآت من هذا القبيل، وقالت الشركة إنها تعتزم توسيع خدمتها لمراكز تسوق أخرى في المستقبل.

وقال "تشاو وي" مشغل إحدى هذه الحجيرات إنهم وجدوا في معظم مراكز التسوق الرجال والنساء يتسوقون معا؛ لكن الرجال لا يقبلون قضاء وقت طويل في التسوق.

وأضاف أنهم أحيانا يبدؤون في مشادات كلامية، معربا عن اعتقاده أنه وفي هذا الوضع يمكن أن يكون هناك مكان يعطي الرجل حرية ما يفعله في حين يتسنى للنساء التسوق في سهولة ويسر. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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