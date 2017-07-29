شاهد: عروض مبهرة في معرض الهند الدولي للمجوهرات

يتم عرض مجموعة رائعة ومبتكرة من الأحجار الكريمة والمجوهرات في معرض الهند الدولي للمجوهرات، الحدث السنوي في مومباي الذي يستقطب المهتمين من الداخل والخارج.

ويهدف المعرض إلى تعزيز العلامة التجارية للهند في سوق المجوهرات العالمية وعرض تكنولوجيا التصنيع الجديدة ومهارات التصميم المبتكرة.

الهند هي واحدة من أكبر مصدري الأحجار الكريمة والمجوهرات، بأكثر من 500 ألف كيان من المصنعين والشركات الكبيرة والصغيرة والتجار في هذا المجال.

ومع أن قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات يشهد تغيرات واسعة النطاق في تفضيلات المستهلكين، فإن اللاعبين الرئيسيين في السوق يقومون بتجربة المزيد من التصاميم الجديدة والمواد المستخدمة والإضافات للحفاظ على السوق بتلبية أذواق المهتمين المختلفة.

وتعد الهند أكبر مركز لقطع وصقل الماس في العالم، وتمثل 95 % من صادرات الماس العالمية وفقا لما ذكره مجلس تعزيز تصدير الأحجار الكريمة والمجوهرات.

وأصبحت الهند ثاني أكبر مصدر للماس والأحجار الكريمة والحجارة للصين وفقا لما ذكرته مؤسسة الهند للعلامات التجارية (ابيف) التى تديرها وزارة التجارة والصناعة الهندية.

ومع ذلك ، يبقى الذهب المعدن المفضل للمستهلك الهندي لأنه لا ينظر إليه على أنه مجرد مجوهرات بل كاستثمار.

يقول صناع المجوهرات إن التقلبات في سوق الذهب هي جزء من اتجاه واسع وتعكس تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على السلع الكمالية.

ووفقا لمجلس ترويج تصدير الأحجار الكريمة والمجوهرات، من المرجح أن تشهد صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات من الهند نموا بنسبة 10% تقريبا هذا العام بسبب زيادة الطلب في الولايات المتحدة وأوربا بحسب نظرة تفاؤلية للمجلس .

وقد حددت الحكومة الهندية هدف صادرات هذا القطاع ب 60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022.

وقد برز معرض الهند الدولي للمجوهرات باعتباره واحدا من أكبر المعارض في المنطقة لتعزيز الشراكات ودفع المزيد من الأعمال التجارية في قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات.