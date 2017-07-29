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منوعات|إيطاليا

شاهد: إيطاليا تستضيف أكبر مسابقة عالمية للمناطيد

29/7/2017

انطلق نحو 30 منطادا مع شروق الشمس لتحلق في سماء وادي أومبريا في إيطاليا ضمن أكبر مسابقة للمناطيد خلال العام.

وبدأت الدورة الثالثة لمسابقة كأس ساغرانتينو الإيطالي الدولي للمنطاد منذ عدة أيام وتصل المسابقة لذروتها الأحد عندما يتسلم الفريق الفائز الكأس الفضية.

وتتضمن المسابقة برنامجا يتيح للمتسابقين من أنحاء العالم الاختلاط والتعارف وتجربة أنواع الطعام المحلية.

ويحرص منظمو المسابقة على حصره في عدد قليل من المشاركين ليبقى وقت للاسترخاء بصفته "عطلة منطادية" للمشاركين فيها.

وقال أحد المشاركين إنه "يمكنك أن تحلق قريبا بارتفاع الأشجار أو عاليا حتى السحاب ولا تملك أدنى فكرة أين ستهبط… إنها رحلة ساحرة يلفها الغموض".

وقال مشارك أخر "إنها طريقة لطيفة لرؤية العالم… ليست كركوب طائرة أو هليكوبتر. يمكنك النظر 360 درجة في كل الاتجاهات… إنه أمر مميز جدا جدا".

المصدر : رويترز
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