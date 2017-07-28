غوغل تدرب 10 ملايين في أفريقيا على المهارات الرقمية

قال الرئيس التنفيذي لألفابت الشركة الأم لغوغل إن الأخيرة تهدف إلى تدريب 10 ملايين شخص بأفريقيا على مهارات الإنترنت خلال السنوات الخمس المقبلة في مسعى لجعلهم أكثر تأهيلا للتوظيف.

وقالت متحدثة باسم غوغل إن عملاق التكنولوجيا الأمريكي يأمل أيضا في تدريب 100 ألف مطور لبرامج الكمبيوتر في نيجيريا وجنوب أفريقيا.

ويمثل هذا الوعد من غوغل توسيعا لمبادرة أطلقتها في أبريل نيسان 2016 لتدريب شبان أفارقة على المهارات الرقمية. وكانت أعلنت في مارس آذار أنها حققت هدفها الأولي لتدريب مليون شخص.

وأبلغ ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لألفابت مؤتمرا صحفيا أن الشركة "ملتزمة بتجهيز 10 ملايين شخص آخرين على مدى الأعوام الخمسة القادمة للتوظيف مستقبلا".