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النوم الجيد ليلاً يقي من السمنة المفرطة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
28/7/2017

أفادت أبحاث بريطانية حديثة، بأن عدم حصول الشخص على قسطٍ كافٍ من النوم ليلاً يضاعف خطر الإصابة بالسمنة المفرطة.

أثبتت ذلك أبحاث دراسة أجراها باحثون بجامعة ليدز البريطانية، ونشرت نتائجها الجمعة، في دورية "بلوس ون" العلمية.

وللوصول إلي نتائج الدراسة، تابع الباحثون حالة ألف و615 من البالغين، وراقبوا أنماط نومهم بالإضافة إلي رصد أوزانهم ومحيط الخصر لديهم.

وأظهرت النتائج أن الناس الذين كانوا ينامون في المتوسط 6 ساعات ليلاً كان قياس محيط الخصر لديهم أكبر بـ3 سنتيمترات من أقرانهم الذين كانوا ينامون 9 ساعات ليلاً، وتفاقمت المشكلة بشكل أكبر لدى من ينامون أقل من 6 ساعات.

وقال فريق البحث إن نتائج الدراسة تشير إلى أن عدم كفاية جسم الإنسان من النوم، يمكن أن تسهم في تطور الأمراض المتعلقة باضطرابات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكولسترول ما يساهم في زيادة أمراض القلب.

وقالت الدكتورة "لورا هاردي" قائد فريق البحث إن النتائج تسلط الضوء على أهمية الحصول على قسط كاف من النوم، ويكفي معظم البالغين أن يناموا من 7 إلي 9 ساعات ليلاً".

وكانت أبحاث سابقة كشفت أن الحصول على قسط كاف من النوم ليلاً، يحسن الصحة العامة، ويقي الإنسان الكثير من الأمراض، وعلى رأسها السكري والسمنة والزهايمر.

كما ربطت الدراسات بين اضطرابات النوم وخطر التعرض للإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وضعف الجهاز المناعي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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