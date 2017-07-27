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شاهد: "لعبة ملاهي" تقتل وتصيب 8 أشخاص في أوهايو

27/7/2017

قُتل شخص وأصيب سبعة آخرون بينهم ثلاثة إصاباتهم حرجة في مهرجان بولاية أوهايو الأمريكية جراء ارتطامهم بالأرض إثر انفصال مقاعدهم عن إحدى ألعاب الملاهي.

وقال مسؤولو الشرطة أن الحادث الذي شهده المعرض أو المهرجان، الذي افتتح، الأربعاء في كولومبوس ويستمر حتى السادس من أغسطس/آب، وقع عندما انفصل جزء من لعبة (فاير بول) أو "كرة النار" فتطاير اللاعبون في الهواء وسقطوا بشدة على الأرض.

ووصف جون كاسيتش، حاكم أوهايو في مؤتمر صحفي الحادث بأنه مأساة وقال "إنه يوم صعب جدًا وليلة صعبة جدًا على الناس في ولايتنا".

وقال إن السلطات قررت وقف جميع ألعاب المهرجان لفحصها، وجرى نقل كافة المصابين إلى مستشفيات بالمنطقة.

ولم تعلن هويات أي من الضحايا، وأبلغ مسؤولو الإطفاء وسائل إعلام في الولاية من بينها محطة "إن بي سي 4" أن القتيل شاب عمره 18 عامًا.

ونقلت صحيفة (كولومبوس ديسباتش) عن مسؤول إطفاء قوله إن الشاب مات عندما سقط من ارتفاع حوالي 50 قدما (15 مترًا) على الأرض.

المصدر : أسوشيتد برس + وكالات
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