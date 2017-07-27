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شاهد: كعكة خضار بطول مترين احتفالا بعيد ميلاد خروف بحر

27/7/2017

تم الاحتفال بعيد الميلاد الثالث لخروف البحر "كانولا" في سفاري نهر سنغافورة، الأربعاء، مع كعكة طولها متران (6.6 قدم) مزينة بالحرف "C" المصنوع من الملفوف والخضروات الأخرى.

وأطلق حراس خروف البحر الذي يبلغ وزنه 300 كيلوغرام (661 رطلًا)، عليه اسم "كانولا"، إذ أعدوا صيغة حليب خاصة من زيت الكانولا الصحي، وغذوه بها كل بضع ساعات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حياته بعد أن توقفت والدته إيفا عن إرضاعه.

وقد تم تعيين خروف البحر سفيرا للحياة البرية في الدولة الصغيرة، في محاولة لتشجيع الجمهور على الحفاظ على موائل المياه العذبة في العالم.

وتعتبر خرفان البحر المعروفة بالاسم الأكثر شيوعا "أبقار البحر" لميلها إلى الرعي على العشب في قاع المحيط، مدرجة ضمن الأنواع المعرضة للخطر على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للأنواع المهددة بالانقراض.

المصدر : رويترز
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