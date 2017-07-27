شاهد: فيضانات عارمة تفرض حالة الطوارئ في مدينة ألمانية

أعلنت مدينة جوسلار، الواقعة في غرب ألمانيا، حالة الطوارئ جراء الفيضانات التي تعرضت لها عقب الأمطار الغزيرة والمستمرة.

وتسبب المنخفض الجوي "ألفريد" في أعاصير ببعض البلدات في ولاية ساكسونيا السفلى، خاصة مدينة جوسلار، واستمر هطول الأمطار منذ أيام.

وتدفقت مياه الفيضانات إلى وسط مدينة جوسلار مما تسبب في أضرار كبيرة في منطقة وسط المدينة.

وتم تطويق منطقة وسط المدينة، التي يسكنها نحو 40 ألف نسمة وهي الأكثر تضررا من الفيضانات.

وقال شهود عيان إن الفيضان تسبب في غرق مساحات واسعة من الأراضي بالمدينة، حيث بلغ منسوب المياه في كثير من شوارع المدينة 20 سنتمترا على الأقل.

وتوقفت حركة القطارات في المحطة الرئيسية بالمدينة، حيث غمرت المياه القضبان.

وتم إخلاء فندق و مقر إقامة للمسنين.