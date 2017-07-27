البث الحي
منوعات

شاهد: "شاحنة التأمل" تتيح لك استراحة ذهنية لـ10 دقائق

27/7/2017

أقامت معلمة معتمدة للتأمل، جلسات داخل شاحنة معدلة، الأربعاء، في وسط مانهاتن بمدينة نيويورك وشجعت المارة على الانضمام إليها في استراحة ذهنية لمدة 10 دقائق.

وقالت كريستين وستبروك (50 عامًا) وهي تقف بجوار شاحنتها قرب متنزه برايانت بارك وعدد من شاحنات الأطعمة، إنها افتتحت استوديو التأمل المتنقل (كالم سيتي) في مايو/أيار لتخفيف التوتر الذي يصيب الناس.

وشاهدت سوزان (55 عامًا) الشاحنة المتوقفة حينما كانت عائدة إلى الفندق التي تقيم به في ساحة تايمز سكوير وتوقفت لجلسة تأمل مدتها عشر دقائق مقابل عشرة دولارات.

وقالت سوزان، التي فضلت عدم ذكر اسم عائلتها "إنها بمثابة إعادة ضبط كامل.. ستخفض أي نوع من التوتر الشديد".

وتشير وستبروك إلى أن الأستوديو، الذي يسع لـ9 أشخاص في الجلسة الواحدة، استضاف 4 زبائن خلال أحد أيام الأربعاء مؤخرًا.

وتأمل وستبروك أن تتعاون مع شركات في المدينة لتنظيم فعاليات وتوسيع مشروعها في نهاية المطاف بتشغيل شاحنات أخرى.

وتقول إنها استلهمت الفكرة من خوضها للمعركة ضد سرطان الثدي مرتين وعملها في وظيفة مليئة بالضغوط والتوتر.

وأضافت "أردت أن تكون الشاحنة في المتناول كشاحنة الأطعمة إذ تدخلها وتحصل على عشر دقائق من الهدوء ثم تعود إلى العمل دون أن يتطلب الأمر التزاما بالكثير من الوقت أو ضرورة السفر".

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)