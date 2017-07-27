شاهد: سجناء يوثقون لحظات هروبهم من سجن أمريكي

أذاعت قناة أمريكية لقطات فيديو سجلها سجناء لتوثيق رحلة هروبهم من أحد السجون شديدة الحراسة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونجح ثلاثة سجناء في الهروب من السجن، وتمكنت قوات الأمن من القبض عليهم بعد أسبوع.

وتظهر اللقطات، التي تم تصويرها باستخدام كاميرا هاتف محمول، السجناء وهم يقومون بالهرب من خلال فتحات التهوية في السجن.

ويظهر أحد السجناء في إحدى اللقطات وهو يشير بعلامة النصر.

ورفض متحدث باسم الشرطة الإجابة عن أسئلة الصحفيين عما إذا كانت الشرطة على علم بتصوير عملية الهروب وعن كيفية حصول السجناء على الهاتف المحمول الذي تم استخدامه في التصوير.