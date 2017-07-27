شاهد: تحطم طائرة صغيرة على الطريق السريع ومقتل ركابها

لقي أربعة أشخاص حتفهم في حادث تحطم طائرة ركاب صغيرة على أحد الطرق السريعة في ولاية يوتا الأمريكية.

وذكرت الشرطة أن أربعة أشخاص كانوا على متن طائرة ذات محرك واحد لقوا حتفهم عندما هبطت الطائرة على طريق سريع في يوتا، الأربعاء، واشتعلت فيها النيران.

وقال سيرجنت تود رويس، المتحدث باسم شرطة الطريق السريع في ولاية يوتا، إن الحادث الذى وقع فى ريفرديل على بعد 35 ميلا (55 كيلومترًا) شمال سولت لايك سيتي أوقف أجزاء من الطريق، ما أدى إلى ازدحام حركة المرور.

وقال رويس إن السلطات حددت هوية الأشخاص الذين كانوا على متنها، ولكنهم لم يفرجوا عن أسمائهم بانتظار تبليغ أقاربهم.

وأضاف انه لم يصب أي شخص على الطريق السريع وأن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي، الخميس، عن شهود عيان قولهم، إن الأشخاص الأربعة هم رجلان وزوجتيهما وتتراوح أعمارهم بين 42 و48 عامًا.

وكان الأربعة يستقلون الطائرة ذات المحرك الواحد، وهي من طراز Beech A36 Bonanza ، لقضاء عطلة، لكن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار بمدينة أوغدين شمال مدينة سولت ليك سيتي عاصمة يوتا.