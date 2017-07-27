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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: بحار يواجه الموت غرقا لإنقاذ زملائه

27/7/2017

قفز قائد قارب صيد في مياه شبه متجمدة في محاولة منه لإنقاذ أحد أفراد طاقم القارب بعد أن سقط في المياه أمام سواحل ولاية ألاسكا الأمريكية.

وتدخل فريق من خفر السواحل كانوا في رحلة تدريبية لمساعدة قائد القارب لإنقاذ الطاقم الذي سقط في المياه، وتحولت مهمتهم التدريبية إلى  عملية إنقاذ حقيقية.

ونقل بيان لخفر السواحل عن الطيار دهشته من قيام قائد قارب الصيد بالقفز في المياه في درجة حرارة 8.3 درجة مئوية من أجل مساعدة طاقمه.

ونجح قائد القارب في سحب أحد أفراد الطاقم من المياه إلى قارب أخر وقام بعمل الإسعافات الأولية له ليتمكن من النجاة.

المصدر : رويترز
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