شاهد: بحار يواجه الموت غرقا لإنقاذ زملائه

قفز قائد قارب صيد في مياه شبه متجمدة في محاولة منه لإنقاذ أحد أفراد طاقم القارب بعد أن سقط في المياه أمام سواحل ولاية ألاسكا الأمريكية.

وتدخل فريق من خفر السواحل كانوا في رحلة تدريبية لمساعدة قائد القارب لإنقاذ الطاقم الذي سقط في المياه، وتحولت مهمتهم التدريبية إلى عملية إنقاذ حقيقية.

ونقل بيان لخفر السواحل عن الطيار دهشته من قيام قائد قارب الصيد بالقفز في المياه في درجة حرارة 8.3 درجة مئوية من أجل مساعدة طاقمه.

ونجح قائد القارب في سحب أحد أفراد الطاقم من المياه إلى قارب أخر وقام بعمل الإسعافات الأولية له ليتمكن من النجاة.