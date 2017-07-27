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شاهد: المكسيك تسجل رقما قياسيا بأكبر شطيرة من 60 مكونا

27/7/2017

تجمعت الحشود في حي فينوستيانو كارانزا بمكسيكو سيتي، الأربعاء، لمشاهدة الطهاة المحترفين الذين سجلوا رقمًا قياسيًا بصناعة أكبر شطيرة من نوع "تورتا" أو "التورتا السوبر".

ووفقا للمنظمين، فإن شطيرة "تورتا" البالغة طولها 67 مترًا (220 قدمًا) سجلت رقمًا محليًا جديدًا كأطول شطيرة أعدت في أمريكا اللاتينية، للسنة الرابعة عشرة على التوالي.

وقد ساعدت السلطات المحلية وعشرات المؤسسات المحلية المكرسة لإعداد هذه الوجبة الخفيفة المكسيكية الشعبية جدا في هذا الجهد.

تختلف تلك الشطيرة عن الشطيرة التقليدية، فـ"تورتا" أكبر في الحجم ويمكن أن تتكون من مجموعة متنوعة من المنتجات.

وتم خلط الآلاف من قطع الخبز والخس والبصل والطماطم مع أكثر من 60 المكونات، بما في ذلك مئات من ليتر من المايونيز والخردل والصلصات الحارة.

كان لكل قسم من تورتا السوبر نكهة مختلفة قام بها عديد من الطهاة المحليين المحترفين كل حسب ذوقه.

وينطلق تحدي "تورتا السوبر" في معرض لمدة 3 أيام، ويهدف إلى رفع حالة الطلب على الشطيرة المكسيكية.

والسنوات الأخيرة اتخذت "تورتا" المقعد الخلفي لزيادة استهلاك الوجبات السريعة و الشامل.

المصدر : رويترز
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