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شاهد: أنجلينا جولي تنحي السينما جانبا لتتعلم الطهي

27/7/2017

أوقفت الممثلة والمخرجة الأمريكية أنجلينا جولي العمل في صناعة الأفلام في الوقت الراهن لتركز على أن تكون أمًّا أفضل، إذ تقضي وقتها في تعلم الطهي والقيام بمهام منزلية عادية.

وفي مقابلة مع مجلة فانيتي فير نشرت، الأربعاء، قالت جولي إن الحياة بعد الانفصال عن زوجها براد بيت في سبتمبر/أيلول تتركز على العناية بصحتها وبأولادها.

وقالت جولي "في حقيقة الأمر أشعر أنني امرأة أفضل لأني اختار بذكاء وأضع أسرتي أولًا، وأسيطر على حياتي وصحتي، أعتقد أن هذا ما يجعل المرأة مكتملة".

وعرض أحدث فيلم من إخراجها (فيرست ذاي كيلد ماي فاذر)، عن نظام الخمير الحمر في السبعينيات والذي قتل في عهده أكثر من مليون شخص، في كمبوديا خلال فبراير/شباط ومن المقرر عرضه عالميًا وعلى نتفليكس في سبتمبر/أيلول.

وبخلاف الترويج للفيلم تقول جولي إنها ليست مهتمة بالعمل على أي فيلم آخر في الوقت الراهن.

وحصلت الممثلة البالغة من العمر 42 عامًا، على حضانة أبنائها الستة مع بيت في انتظار التسوية النهائية لطلاقهما.

وقالت "أريد أن أعد فطورا مناسبًا وأن أرتب المنزل.. هذا شغفي، بطلب من أولادي آخذ دروسا في الطهي، وعندما أذهب للنوم في المساء أتساءل هل قمت بعمل عظيم كأم أم أنه كان يوما عاديا؟"

المصدر : رويترز
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