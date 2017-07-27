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دراسة: الأطفال يتعرفون على قواعد القراءة والكتابة في سن مبكرة جدا

27/7/2017

أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن الأطفال الصغار يبدأون في التعرف على بعض قواعد ومهارات القراءة والكتابة في سن مبكرة جدًا.

الدراسة أجراها باحثون في جامعة واشنطن، ونشروا نتائجها، اليوم الخميس، في دورية (Child Development) العلمية.

وحلل الباحثون أنماط تعامل 179 طفلًا من الولايات المتحدة مع قواعد القراءة والكتابة، وهي هجاء الكلمات ونطق الحروف، وكانت أعمار الأطفال تتراوح بين 3 سنوات وشهرين إلى 5 سنوات و 6 أشهر.

ووجد الباحثون أن الأطفال بداية من سن 3 سنوات بدأوا بالفعل في متابعة القواعد والأنماط الهامة التي تحكم كيفية تنسيق عدد كبير من الحروف والكلمات في اللغة الإنجليزية.

وقال فريق البحث إن الدراسة تثبت أن "الأطفال الصغار يبدأون في التعرف على تكوين وتنسيق بعض الكلمات، في سن مبكرة جدًا".

وقال الفريق إن "جزءًا مهمًا من تعلم القراءة والتهجئة الصحيحة، هو معرفة كيفية نطق الحروف بشكل صحيح، لتكوين كلمة، وغالبنا ما تظهر هذه المهارة في سن 5 إلى 6 سنوات".

وأضافوا أن الدراسة تثبت أن هذه المهارة في النطق والتعرف على الحروف بشكل صحيح، "تبدأ عند سن 3 سنوات، ومع تقدم الأطفال في العمر، تتحسن طريقة نطقهم وهجائهم للحروف والكلمات".

ونصحت الدراسة بعرض بعض الكلمات المكتوبة على الأطفال من سن 3 إلى 5 سنوات، كبداية للمساهمة في تقوية مهاراتهم في القراءة والكتابة والإملاء.

المصدر : الأناضول
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