شاهد: مصري يسجل رقما قياسيا في عبور أوربا بالدراجة

حطم متسابق مصري للدراجات الهوائية الرقم القياسي المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية كأسرع متسابق دراجات يعبر أوربا ضمن فريق.

وقطع المصري حلمي السعيد، 27 عاما، وفريق مؤلف من أربعة من متسابقي الدراجات الهوائية السويديين مسافة 6 آلاف كيلومترات في أنحاء أوربا في مايو أيار من أقصى جزء بشمال القارة في روسيا وحتى أقصى جزء في غربها بالبرتغال في إطار حملة لجمع تبرعات من أجل الأطفال مرضى التوحد.

وسافر فريق "فاستست إكس يوروب" عبر روسيا وبولندا وجمهورية التشيك وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال خلال 29 يوما وخمس ساعات و25 دقيقة حتى اكتملت محطمة الرقم القياسي السابق بأكثر من 12 ساعة.

وأحاط بسعيد ورفاقه ظروف شاقة حيث كانوا يقطعون بدراجاتهم يوميا 220 كيلومترا في المتوسط في تضاريس شديدة وأحوال جوية متباينة ورؤية منخفضة ورياح عاتية.

وواجه الفريق تحديا هائلا في اليومين الأخيرين عندما وجدوا أنفسهم بعيدين عن جدولهم الزمني فقرروا منع النوم وأن يقطعوا 530 كيلومترا.

لكن صاحب الرقم القياسي العالمي الجديد قال إن الرحلة كانت تستحق لأنها لجمع تبرعات ولزيادة الوعي بالأطفال مرضى التوحد.

فأحد أعضاء الفريق، وهو مانز مولر، لديه ابن مريض بالتوحد وأنشأ مؤسسة فيجو لمساعدة أطفال التوحد على المشاركة في الأنشطة الرياضية.

وقُدمت كل التبرعات والأموال التي فاز بها الفريق كتبرعات للمؤسسة.

وكان السعيد يعمل فيما مضى في مجال الاستثمار وتطوير الأعمال لكنه تخلى عن عمله وتفرغ للرياضة ليصبح رياضيا محترفا.

ومنذ ذلك الحين أكمل في 2012 سباق تزلج منحدر لاختراق الضاحية في القطب الشمالي ثم رحلة منفردة بالدراجة الهوائية في جنوب شرق آسيا في 2016.

ولا يعتزم السعيد التوقف عن مغامراته، وقال إنه يأمل في عبور مصر مشيا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب بصحبة أصدقائه من هواة المغامرة.

كما يطمح السعيد، وهو بارع أيضا في سباقات تزلج اختراق الضاحية، في أن يُمثل مصر في الألعاب الأولمبية الشتوية.