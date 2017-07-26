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شاهد: مركز لإعادة تأهيل الطيور والحيوانات في البرازيل

26/7/2017

في مركز ( إيباما ) للعلاج بالقرب من ريو دي جانيرو بالبرازيل، تعيش مجموعة من الطيور بالقرب من القرود والسلاحف وحتى التماسيح وتتلقى التأهيل والعناية من قبل فريق متخصص.

الكيان الذي تموله الدولة يعتني بالحيوانات البرية التي تم صيدها أو التي تعرضت لإصابة أو تم تدجينها وإعادتها إلى حياتها حتى تتمكن من العودة إلى العيش في بيئتها الطبيعية.

ومن أجل تعزيز أجنحة الطيور المصابة أو التي قضت سنوات في قفص، يقوم طبيب بيطري بتدريبها وإعادة التأهيل للأجنحة حتى تتمكن من الطيران ومن ثم العيش في البريّة.

يقول الطبيب البيطري "إنها مدرسة طيران، فنحن ندربهم حتى يتمكنوا من العيش في البرية، كما يتعين علينا تدريبهم على تحديد الحيوانات المفترسة والعثور على الطعام.

ويستضيف فريق إيباما، حوالي 7 آلاف حيوان في السنة، يتم تدربيها وتأهيلها وبعد ذلك يتم تحريرها في موطنها الأصلي، وغالبا في غابة في دولة أخرى مثل الأمازون.

وتقدر إيباما أن حوالي 38 مليون حيوان يتم صيدها في البرية كل عام، تباع أربعة ملايين منها من أجل صناعة تبلغ قيمتها نحو مليار ين و570 مليون دولار.

وجلبت الشرطة البيئية أكثر من 300 طائر صغير إلى مركز إعادة التأهيل في منتصف يوليو / تموز.

وأشار روشد سيبا، مؤسس معهد فيدا ليبر، وهو شريك في برنامج إيباما، إلى عشرات الأقفاص الصغيرة على الأرض.

وقال سيبا البالغ من العمر 31 عاما إنه وفى بعض الأحيان يتم الاحتفاظ بثلاثة من هذه الطيور في كل حجرة صغيرة، ومن المؤكد أن بعضها لا ينجو من النقل من الغابة إلى المدينة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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