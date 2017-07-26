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شاهد: حرائق الغابات تجبر 10 آلاف شخص على مغادرة الريفييرا

26/7/2017

أجلى رجال الإطفاء آلاف المخيمين والسكان بعد اندلاع حريق غابات في منطقة الريفييرا الفرنسية التي تشهد إقبالا كبيرا من السياح.

والحريق هو الأحدث في سلسلة حرائق تجتاح غابات وأدغال على التلال والمنحدرات التي تصل إلى البحر المتوسط بين مارسيليا ومدينة نيس في جنوب شرق فرنسا.

وعلى مقربة من منتجع سان تروبيه أجلت السلطات عشرة آلاف شخص من بينهم 3 آلاف من مناطق تخييم مع التقدم السريع لحريق عبر تلال مجاورة.

وكافح مئات من رجال الإطفاء الحرائق بالطائرات والمروحيات التي أسقطت أطنانا من المياه على التلال التي تندلع فيها الحرائق بشكل متكرر في فصل الصيف.

المصدر : رويترز
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