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منوعات|تايلاند

شاهد: إطلاق مئات السلاحف احتفالا بعيد ميلاد الملك في تايلاند

26/7/2017

أطلق رجال ونساء البحرية الملكية وطلبة ومشاهير في تايلاند، ألف و66 سلحفاة إلى البحر في إطار الاحتفالات بعيد ميلاد الملك الجديد "ماها فاجيرالونجكورن" الذي يحل الأسبوع.

وفي مركز حماية السلاحف البحرية في تشونبوري على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة بانكوك تجمع الأربعاء المئات من رجال ونساء البحرية الملكية وطلبة ومشاهير لإطلاق ألف و66 سلحفاة إلى البحر في إطار الاحتفالات بعيد ميلاد الملك الجديد "ماها فاجيرالونجكورن " الذي يحل هذا الأسبوع.

ويعتقد البوذيون في تايلاند أن إطلاق حيوانات من الأسر وسيلة لجلب الحظ السعيد.

واختير الرقم 1066 ليرمز الرقم عشرة إلى الملك راما العاشر وهو الاسم المعروف به الملك فاجيرالونجكورن فيما يزيد الرقم 66 بعام عن عمر الملك لتمني طول العمر له.

وقالت الممثلة التايلاندية اتيتشانان سريسيفوك وهي مدافعة عن البيئة إن الحدث الرئيسي اليوم هو إطلاق السلاحف وهي رمز لطول العمر أيضا.

وأعلنت الحكومة العسكرية في تايلاند يوم عيد ميلاد الملك الموافق 28 يوليو /تموز عطلة عامة هذا العام.

ومن المتوقع أن تشمل الاحتفالات طقوسا في المعابد البوذية في أنحاء البلاد وتوزيع العطايا على أكثر من 600 راهب بوذي في ميدان عام في العاصمة بانكوك الجمعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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