دراسة: مكسرات الجوز تحافظ على صحة الجهاز الهضمي

أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن إتباع نظام غذائي غني بمكسرات الجوز "عين الجمل" يساهم بشكل كبير في صحة وسلامة الجهاز الهضمي.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة ولاية لويزيانا الأمريكية، بالتعاون مع المعهد الأمريكي لبحوث السرطان، ونشروا نتائجها، الأربعاء.

وأجرى فريق البحث دراسته على مجموعة من فئران التجارب، وأطعموا الأولى أوقيين يوميًا من مكسرات الجوز يوميا، وهو ما يعادل حوالي 60 غرامًا .

واستمرت الدراسة 10 أسابيع، فيما لم تتناول المجموعة الأخرى الجوز خلال فترة الدراسة.

ووجد الباحثون أن المجموعة التي تناولت الجوز، شهدت زيادة كبيرة في بكتيريا الأمعاء النافعة، التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

وتستوطن بكتيريا الأمعاء النافعة، في بطن الإنسان بعد الولادة بأشهر قليلة، وتلازمه طوال حياته، وتلعب دورًا أساسيًا في هضم محتويات الطعام، والحفاظ على التوازن البيولوجي بين فصائل البكتيريا المختلفة التي تستقر في الأمعاء.

ولهذه البكتيريا أثر كبير في التخلص من مخلفات الطعام، والمساعدة على امتصاص بعض المعادن والفيتامينات، كما تنتج مادة تحاكي في عملها عمل المضادات الحيوية وهدفها محاربة البكتيريا الضارة.

وقال فريق البحث إن "صحة الأمعاء ترتبط بشكل مباشر بالصحة العامة في بقية الجسم".

وأضافوا أن "دراستهم تكشف أن الجوز يعزز صحة القناة الهضمية، ما قد يساعد على تفسير سبب وجود فوائد صحية إيجابية أخرى لتناول الجوز مثل صحة القلب والدماغ".

وتحتوي مكسرات الجوز على عدد من المواد المغذية يمكن أن تكون مسؤولة عن تحسن الحالة المزاجية مثل حمض ألفا لينوليك، وفيتامين (E)، وحامض الفوليك، ومركبات "بوليفينول" أو "الميلاتونين".

وكانت دراسات سابقة، قد أظهرت أن الإكثار من تناول مكسرات الجوز ضمن النظام الغذائي، يحد من الإصابة بأمراض القلب والسكري وسرطان القولون، والاضطرابات العصبية، وعلى رأسها الزهايمر.