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دانيال كريغ يعود لشخصية جيمس بوند مجددا

الممثل البريطاني الشهير دانيال كريغ
الممثل البريطاني الشهير دانيال كريغ
26/7/2017

سوف يعود الممثل البريطاني الشهير دانيال كريغ لتجسيد شخصية جيمس بوند في فيلم جديد، رغم أنه كان قد صرح في وقت سابق إنه لن يفعل ذلك مطلقا.

وكان أخر فيلم جسد فيه دانيال شخصية جيمس بوند قد عرض عام 2015.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز فى تقرير لها أن كريغ (49 عاما) سوف يعود  لتجسيد هذه الشخصية مجددا.

ونقلت الصحيفة عن شخصين على إطلاع بالأمر إن "الاتفاق تم بالفعل" بشأن عودة دانيال لتجسيد بوند في فيلم سوف يعرض عام 2019 ".

وكانت شركة إيون للإنتاج التي تقوم بإنتاج أفلام بوند، وشركة مترو جولدين ماير، التي تحمل حقوق ملكية سلسلة أفلام بوند، قد أعلنتا أمس الأول الاثنين أنه سوف يتم  عرض أحدث أفلام بوند  في دور السينما الأمريكية في الثامن من تشرين ثان/ نوفمبر 2019.

وسوف يقوم بكتابة الفيلم الجديد نايل بورفيس وروبرت وادي، وهما من كتبا أفلام سابقة بسلسلة بوند، تشمل أربعة أفلام قام ببطولتها كريغ وحققت نجاحا كبيرا في شباك التذاكر.

ويشار إلى أنه تردد في وقت سابق أن شركة إنتاج أفلام بوند تبحث عن بديل لكريغ. ومن الممثلين الذين تم ترشيحهم لهذا الدور توم هيدلستون وإدريس ألبا.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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