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"مايكروسوفت" تدرس حذف برنامج "الرسام" من "ويندوز"

25/7/2017

تدرس شركة "مايكروسوفت" الأمريكية حذف برنامج معالجة الصور والرسوم الأشهر "إم.س بينت" (الرسام) من النسخة المحدثة لنظام التشغيل "ويندوز 10 فول كرييتورز".

كانت "مايكروسوفت" قد وصفت برنامج "بينت" في قائمة صادرة عنها بأنه "مهمل" وهو ما يعني أن الشركة لن تدعمه وربما تحذفه في المستقبل.

كان برنامج الصور والرسوم "بينت" قد ظهر مع الإصدار الأول لنظام التشغيل "ويندوز" والذي جاء تحت اسم "ويندوز 0ر1" في تشرين ثان/نوفمبر .1995 وقد كان هذا البرنامج في البداية نسخة مرخصة من تطبيق "بي.سي بينت براش" الذي كانت شركة "زد سوفت كوربورشن" قد طورته.

ومن المتوقع طرح النسخة المحدثة من نظام التشغيل "ويندوز 10" خلال الخريف المقبل، رغم أن مايكروسوفت لم تحدد موعد الطرح حتى الآن.

وكانت "مايكروسوفت" قد طرحت الجيل الجديد من برنامج الرسوم "بينت ثري دي" في نيسان/أبريل الماضي والذي يحتوي على أدوات لإنتاج صور ورسوم ثلاثية الأبعاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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