لاكتساب الثقة بالنفس.. سجل إنجازاتك اليومية في مفكرة

يحتاج المرء للثقة بالنفس وتقدير الذات من أجل التغلب على مشكلات العلاقات الشخصية ومتطلبات الحياة اليومية، ولكن يصعب على كثيرين أن يؤمنوا بأنفسهم ويصدقوا ذواتهم.

لذا أوصى معالج نفسي ألماني بتسجيل المعايشات اليومية الإيجابية في مفكرة، إذ يمكن أن يساعد ذلك مثل هؤلاء الأشخاص في اكتساب الثقة بأنفسهم.

وهناك مقولة مفادها أن من يحب نفسه، بإمكانه أن يحب الآخرين أيضا. وكثير من الأشخاص يعرفون هذه المقولة والأغلبية يعلمون أنها تنطوي على حقيقة. ولكن بناء الثقة الصحية في الذات لا يعد أمرا بسيطا دائما.

وأكد المعالج النفسي الألماني يورغن برونر المنحدر من مدينة ميونخ أن مَن يصعب عليهم النظر بشكل إيجابي لشخصياتهم، يمكن أن تساعدهم مفكرة يومية تشمل ملحوظات إيجابية عن مسار اليوم في اكتساب الثقة بالنفس.

وأوضح المعالج كيفية التعامل مع المفكرة بأن يسجل بها المرء ما ينجح في إنجازه يوميا، ويشير فيها إلى كل المواقف التي شعر خلالها بالراحة أو المواقف التي أعجبته، مؤكدا أنه من المهم أن يضع المرء في اعتباره عند القيام بذلك أنه من الممكن أن تكون هذه المواقف أو النجاحات مجرد أشياء صغيرة.

وأوضح برونر أهمية القيام بمثل هذه المهام المتعلقة بالمراقبة الذاتية، مثلما يطلق عليها في اللغة المتخصصة، بأنها توجه الأنظار إلى القوى الشخصية التي يتمتع بها كل فرد، وقال إن الاعتراف بها يصعب على كثيرين.

ولكن المعالج الألماني أشار إلى أنه لا يتم النجاح في اكتساب الثقة بالذات دائما من خلال مثل هذه المفكرة، لافتا إلى أن الشك في النفس وعدم تقدير الذات يمكن أن يكون مرضيا، ويمكن أن يكون جزءا مثلا من اضطراب نفسي كالاكتئاب أو الرهاب الاجتماعي.

لذا أكد برونر أنه من المجدي استشارة طبيب نفسي أو معالج نفسي.