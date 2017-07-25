شاهد: 100 "باندا " لطاقة نظيفة في الصين

في بلد يمكن فيه تصميم أي شيء، من عيدان تناول الطعام إلى الأحذية، لتبدو وكأنها الباندا، ذهبت إحدى شركات الطاقة خطوة أبعد من خلال بناء 100 مزرعة شمسية على شكل الدببة.

وقد ربطت مجموعة الباندا للطاقة الخضراء بالفعل محطة من هذا القبيل تبلغ 50 ميغاوات إلى الشبكة في مقاطعة "شانشى الشمالية "وهي الخطوة الأولى في لعبة العلاقات العامة التي تنتهجها الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي ترمي لتعميق إيجابية العلاقات الاقتصادية، حيث تمركزت المحطة على المشروع الطموح للصين، طريق الحرير الجديد.

بخلاياها التي بنيت من ألواح السيليكون البلورية الداكنة مع الخلايا الشمسية فاتحة اللون، تبدو المحطة من الجو مثل " باندا عملاق " رابض على الأرض.

وتجرى الشركة ومقرها هونغ كونغ حاليا، محادثات مع كندا وأستراليا وألمانيا وإيطاليا لإطلاق المزيد من محطات الطاقة على شكل الباندا.

وتعد مبادرة الحزام والطريق خطة لمحاكاة طريق الحرير القديم من خلال فتح ممرات تجارية جديدة في جميع أنحاء العالم باستخدام الطرق وخطوط الكهرباء والموانئ وخطوط أنابيب الطاقة.

ويتوقع أن تنتج محطة" الباندا العملاقة " 3.2 مليار كيلووات ساعة من الطاقة على مدى 25 عاما، وفقا للشركة، وهي قادرة على تزويد الطاقة لأكثر من 10 آلاف أسرة سنويا.

وقالت الشركة إن استخدام محطة للطاقة الشمسية الباندا سيوفر ما يعادل مليونا و60 ألف طن من الفحم وخفض انبعاثات غازات الدفيئة بمقدار مليونين و740 ألف طن خلال 25 عاما.

وتقوم الشركة بالاستثمار في محطات الطاقة الشمسية وتشغيلها في المراكز الشمسية الرئيسية فى الصين بالإضافة إلى بعض مشروعات الطاقة الشمسية في بريطانيا.

وتهدف الشركة إلى تركيب 12 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2020 مقابل 1.13 غيغاوات تم تركيبها في عام 2015.